24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Gustava Heymann Auf Seiten der Revolutionäre

Lida Gustava Heymann,1868 geborene Tochter eines schwerreichen Hamburger Kaufmanns, war schon als junge Frau von der "Selbstüberschätzung und eitlen Überheblichkeit der Männer" angewidert, und dabei blieb es: "Erwachsen, meiner selbst bewusst, schwor ich, mir meine persönliche Freiheit niemals durch Männer beeinträchtigen zu lassen." Aus ihrem stattlichen Erbe finanzierte Heymann ein Frauenzentrum in Hamburg, wo es einen Mittagstisch für Arbeiterinnen, einen Hort sowie eine Sprechstunde gab. Beim Frauenkongress in Berlin lernte sie die feministische Aktivistin Anita Augspurg kennen, die in München das Fotoatelier Elvira betrieb. Die beiden wurden ein Paar, 45 Jahre lebten und arbeiteten sie zusammen, so eng, dass sie sich "Anilid" nannten. 1902 gründeten Augspurg und Heymann den "Deutschen Verein für Frauenstimmrecht", der sich für das aktive und passive Wahlrecht für Frauen stark machte. Im Kriegstaumel von 1914 war Heymann eine der wenigen, die gegen den Krieg ihre Stimme erhoben: "Uns Frauen beseelt kein Völkerhass, wir vergaßen nicht einen Augenblick, was die jetzt kämpfenden Völker einander an höchster geister Kultur, an wirtschaftlichem Fortschritt schulden." Empörung und Hass schlugen ihr entgegen. Heymann und Augspurg standen nach dem Umsturz 1918 auf Seiten der Revolutionäre, ihre Kandidatur für Reichstag und Landtag blieb jedoch erfolglos. Noch Anfang 1933 veranstaltete Heymann in München eine Kundgebung gegen die NSDAP - vergeblich. Die letzten zehn Jahre verbrachten die beiden , weiterhin gegen die Nazis kämpfend, im Exil in der Schweiz.