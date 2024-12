Bisher, so war kürzlich noch zu hören, war das Interesse der Veranstalter an den verfügbaren Terminen in der Arena ziemlich gering. Dass jetzt die US-Rocker Guns’n’Roses auf ihrer „großen Europa- und Nahost-Tournee 2025“ vorbeischauen, dürfte deren Fans überaus glücklich machen, und zwar Fans von weither. Denn bei der am 23. Mai startenden Tournee mit 24 Konzerten – erstmals auch in Saudi-Arabien, Georgien und Luxemburg – sind nur zwei Auftritte in Deutschland geplant: am 18. Juni in der Düsseldorfer Arena und am 20. Juni in München (jeweils mit Rival Sons als Vorgruppe).

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren.

Damit ist das Motto der Tour für die Anhänger blanke Ironie: „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things“. Die Fans bekommen, was sie sich wünschen …Denn lange müssen die Anhänger der „Powerhouse-Rockband“ (wie der Veranstalter Live Nation sie nennt) diesmal nicht ausharren, um live gespielte Hits wie „Sweet Child O’ Mine“, „November Rain“ oder „Welcome To The Jungle“ zu hören. Während sie auf ein neues Album bereits seit „Chinese Democracy“ von 2008 warten. 2017, ein Jahr nach der Wiedervereinigung der Band, spielten sie bereits im Olympiastadion. Und erst 2022 kehrten Sänger Axl Rose, Gitarrist Slash, Rhythmusgitarrist Richard Fortus und Bassist Duff McKagen hierher zurück.

Das „Guns’n’Roses“-Konzert in München soll die Bestbesetzung spielen

Hatte Axl Rose lange übermächtige Angst, vor großen Mengen aufzutreten, und stand auch der München-Auftritt 2022 nach der Absage des Konzerts in Glasgow kurz zuvor wegen Stimmproblemen auf der Kippe, beeindruckte das Ensemble beim dreistündigen Gastspiel, unter anderem mit zwei Coverversionen von Paul McCartney und einer von Iggy Pop.

Für 2025 ist die aktuelle Bestbesetzung der Band versprochen: Axl Rose (Gesang, Klavier), Duff McKagan (Bass), Slash (Leadgitarre), Dizzy Reed (Keyboard), Richard Fortus (Rhythmusgitarre), Frank Ferrer (Schlagzeug) und Melissa Reese (Keyboard).

Tickets gibt es in verschiedenen Wellen. Ab Mittwoch, 11. Dezember, 9 Uhr, im 48-stündigen „Online-Presale“ bei Telekom Prio Tickets (www.magentamusik.de/prio-tickets) und bei RTL+ Prio Tickets (https://plus.rtl.de/prio-tickets); von Donnerstag, 12. Dezember, 9 Uhr, an im Online-Presale bei Ticketmaster (www.ticketmaster.de/presale); und im allgemeinen Vorverkauf ab Freitag, 13. Dezember, 9 Uhr, bei allen üblichen Stellen (www.livenation.de/artist-guns-n-roses-69541).