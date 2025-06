Guns N’ Roses kommen! Da bleiben für Fans der vor 40 Jahren in Los Angeles gegründeten Hardrock-Band eigentlich keine Fragen offen. Außer vielleicht: Wird Axl Rose sich wirklich zeigen? Aber was früher bei dem sensiblen Sänger ein Problem war, scheint sich bei dem 63-Jährigen ausgewachsen zu haben. Zuletzt konnte man aber auf das lange Zeit einzige verbliebene Ur-Mitglied bauen, Rose scheint sogar Freude an den einst gefürchteten Massen zu haben. Und seit 2016 wieder mit dem verlässlichen Ein-Zylinder-Gitarristen Slash an seiner Seite, kann man nur drauf bauen: München wird am Freitag, 20. Juni, zur „Paradise City“ für 70 000 Fans. So, wie sie es schon 2017 und 2022 im Olympiastadion bewiesen haben. Aber einiges ist doch zu klären – zumal das Open Air eine neue Ära in der Münchner Konzertgeschichte einläutet: Guns N’ Roses sind die Ersten, die ein volles Konzert in der Allianz Arena spielen. Es wird ein Testlauf.

Was haben Guns N’ Roses vor?

Die Band ist auf ihrer dreimonatigen „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things“-Tour. Das freilich soll ironisch gemeint sein, denn die Fans sollen bekommen, was sie sich wünschen: Die „Powerhouse-Rockband“ (wie der Veranstalter Live Nation sie nennt) will „in Bestbesetzung“ ihre Millionen-Hits spielen; von „Sweet Child O’ Mine“ über „November Rain“ bis „Welcome To The Jungle“ (was sie tatsächlich spielen: siehe Setlist unten). Von den 24 Konzerten – erstmals auch in Saudi-Arabien, Georgien und Luxemburg – sind drei für Deutschland geplant: am 18. Juni in der Düsseldorfer Arena, am 20. Juni in München und beim Wacken-Open-Air Ende Juli.

Was hört man von der Tour?

Guns N’ Roses haben die dreimonatige Welttour am 1. Mai in der südkoreanischen Stadt Incheon gestartet, vier Tage später spielten sie im japanischen Yokohama. Berichten zufolge haben die ostasiatischen Fans gejubelt – wie nicht anders zu erwarten war. Zweieinhalb Stunden lang soll die Band mit ihrer Spielfreude und ihren Klassikern begeistert haben. Sie eröffneten mit „Welcome to the Jungle“ von ihrem erfolgreichsten Album „Appetite for Destruction“ – erstmals seit 2012 damit nicht mit „It’s so easy“ (das aber später drankam).

Bisweilen durfte auch Gunners-Bassist Duff McKagan ans Mikro, so sang er etwa in Japan „Thunder and Lightning“ von Thin Lizzy, später auch das Misfits-Cover „Attitude“.

Zunächst war die „Bestbesetzung“ der Band seit der Wiedervereinigung versprochen, und zwar so: Axl Rose (Gesang, Klavier), Duff McKagan (Bass), Slash (Leadgitarre), Dizzy Reed (Keyboard), Richard Fortus (Rhythmusgitarre), Melissa Reese (Keyboard) – und Frank Ferrer am Schlagzeug. Der dienstälteste Drummer der Band hat im März 2025 allerdings die Gruppe aus nicht näher genannten Gründen verlassen. Ihn ersetzt seit Tour-Beginn Isaac Carpenter. Auch er ließ sich nicht aus dem Takt bringen. Carpenter gehört quasi zum erweiterten Rosen-Clan, er trommelte von 2009 bis 2011 bei Duff McKagans „Loaded“; der 45-Jährige soll schon zu Highschool-Zeiten in einer Guns-N’-Roses-Coverband gespielt haben.

Wie läuft das Konzert ab?

Bisher hat der Veranstalter Live Nation noch keine detaillierten Informationen zum genauen Ablauf am Freitag, 20. Juni, und den Sicherheitsbestimmungen herausgegeben. Er weist darauf hin, dass Ticket-Besitzer rechtzeitig mit einer Rund-Mail informiert werden. Erfahrungsgemäß ist es klüger, Taschen größer als Din A4 und gefährliche Gegenstände zu Hause zu lassen.

Auf der eigens von der Allianz Arena eingerichteten Internetseite steht, dass die Esplanade vor der Arena von 12 Uhr an geöffnet ist: „Zahlreiche Food- und Getränkestände – von BBQ über Cocktails bis Eis, inklusive des Paulaner Biergartens – laden zum Verweilen und Genießen ein.“

Der Einlass in die Arena beginnt um 16 Uhr (nur über den Haupteingang Süd/Esplanade). Der Konzertbeginn ist mit 18 Uhr angegeben. Dann ist erst einmal die Vorband dran. Gegen 19.15 Uhr sollen Guns N' Roses auftreten, Konzertende ist gegen 22.45 Uhr.

Wer ist die Vorband?

Das Aufwärmen des Publikums übernimmt eine erfahrene Vorband: Die kalifornischen Hardrocker Rival Sons („Darkfighter“, „Lightbringer“) haben schon für AC/DC, Black Sabbath oder Deep Purple eröffnet. Und vor zehn Jahren für Slash, womit sie quasi zur Guns-N’-Roses-Familie gehören.

Gibt es noch Karten?

Offiziell war das Konzert von Guns N’ Roses schnell ausverkauft. Derzeit sind bei den großen allgemeinen Vorverkaufsstellen wie Münchenticket oder Eventim keine Restkarten mehr im Angebot. Auf Resale-Portalen wie Viagogo oder Ticketmaster bieten Wiederverkäufer noch in den meisten Kategorien, Sitzplätze wie Stehplätze, Karten an, von knapp 100 bis 300 Euro pro Stück (Kauf auf eigene Gewähr). Auch auf Kleinanzeigen-Portalen könnte man fündig werden (dabei immer Vorsicht vor betrügerischen Schwarzhändlern).

Warum findet das Konzert in der Allianz Arena statt?

Mit dem Open Air am Freitag, 20. Juni, beginnt „ein neues Kapitel in der Geschichte der Allianz Arena“, schreiben die Betreiber der Spielstätte. Normalerweise bietet das Olympiastadion einen würdigen Rahmen für die Rocker von Welt wie Guns N’ Roses. Aber Münchens große Open-Air-Spielstätte wird gerade saniert. Deshalb hat der Stadtrat schon 2023 beschlossen, dass ausnahmsweise die nur zu Fußballzwecken gebaute Allianz Arena während der Bauarbeiten von Mitte 2025 bis 2027 auch für Konzerte genutzt werden darf. Die Olympiapark GmbH kümmert sich weiter um die Vermietung. Als Erste hatte sich Helene Fischer für ihr „Heimspiel“ auf der „360° Stadion-Tour“ für den 17. Juli 2026 eingemietet; vor zwei Wochen wurde auch das Open Air von Linkin Park hier am 11. Juni 2026 angekündigt.

Welche Songs werden sie spielen?

Auf ihrer „Because what you want and what you get are two completely different things“-Welttour bekommen die Fans natürlich, was sie erwarten. Alle großen Guns N’ Roses-Hits und noch ein paar Überraschungen dazu. Wer sich die nicht nehmen lassen will, sollte die folgende Setlist überlesen. Diese Liederliste stammt vom Open-Air im Estadi Olímpic Lluís Companys in Barcelona, ist aber weitgehend identisch mit den Europa-Konzerten davor, etwa in Lissabon (zuvor wurde bisweilen „Don’t Cry“ statt „This I Love“ gespielt).

1. Welcome to the Jungle; 2. Mr. Brownstone; 3. Chinese Democracy; 4. Bad Obsession; 5. Out ta Get Me; 6. Slither (Velvet Revolver-Cover); 7. Absurd; 8. Live and Let Die (Wings-Cover); 9. Double Talkin’ Jive; 10. You Could Be Mine; 11. Knockin’ on Heaven’s Door (Bob-Dylan-Cover); 12. Hard Skool; 13. Yesterdays; 14. Rocket Queen; 15. Better; 16. Coma; 17. Attitude (Misfits-Ccover); 18. It’s So Easy; 19. War (mit einem Outro von The Jimi Hendrix’s Experiences „Voodoo Child“ und der Band-Vorstellung; 20. Gitarren-Solo von Slash; 21. Sweet Child O’ Mine; 22. November Rain; 23. Wichita Lineman (Jimmy-Webb-Cover); 24. Patience; 25. This I Love; 26. Down on the Farm (UK Subs-Cover); 27. Estranged; 28. Nightrain; 29. Paradise City

Wie kommt man zum Konzert?

Fußball-Fans des FC Bayern finden die Allianz Arena sicher mit geschlossenen Augen (es sei denn, sie fahren mit dem Auto hin). Aber wenn das Stadion nun erstmals für ein Konzert herhält, dürften es auch Rock-Fans leicht erreichen.

Zur Sicherheit: Auf der Internetseite der Allianz Arena (allianz-arena.com/de/anreise/spieltag) stehen ausführliche Hinweise zu An- und Abreise. Die Adresse lautet: 80939 München, Franz-Beckenbauer-Platz 5. Man kommt zu dem Spielort in München-Fröttmaning am leichtesten mit U-Bahn und Fahrrad (durch den Nordteil des Englischen Gartens), mit PKW, Bus oder Motorrad ist sie nur über die Autobahn erreichbar.

Die Verantwortlichen der Arena empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer mit dem Zug anreist (oder vom Flugplatz aus), sollte am Münchner Hauptbahnhof oder dem Ostbahnhof zum Marienplatz fahren. Dort steigt man in die U-Bahnlinie U6 (Richtung Garching-Forschungszentrum). Nach 16 Minuten erreicht man die Haltestelle Fröttmaning. Von hier aus spaziert man über die Esplanade zu den Haupteingängen der Arena. Für das Konzert unterbricht die MVG die Weichenbauarbeiten in Fröttmaning, damit die U6 alle fünf Minuten von/nach Fröttmaning fahren kann. Wegen der Baustelle entstehen bei der Rückfahrt längere Wartezeiten am U-Bahnhof.

Wer mit dem PKW kommt, sollte früh da sein. Erfahrungsgemäß entstehen lange Wartezeiten beim Parken (Gebühr 20 Euro, zahlbar in bar; es wird empfohlen, vorab die Kennzeichen-Registrierung zu wählen). Zum Konzert sind nur die Parkhäuser P1 bis P3 geöffnet. Gerade bei der Abfahrt muss man viel Geduld mitbringen. Nach Fußballspielen kann die Abfahrt bis zu zweieinhalb Stunden dauern.

Für Busse, Wohnmobile und Fahrzeuge, die höher als zwei Meter sind, steht lediglich der Busparkplatz Süd zur Verfügung. Es gibt keine Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobile.