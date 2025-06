Glosse von Anna Hoben

Frei nach Rilke: Der Sommer wird sehr groß. Vielleicht nicht ganz so groß wie die vergangenen Jahre, was die Open-Air-Konzertsaison betrifft, aber doch ziemlich groß. Am Freitag geht’s los mit Guns N’ Roses in der Fröttmaninger Arena, in der Woche drauf folgen Billy Idol sowie die 90s Super Show XXL auf dem Königsplatz, und am 26. Juli tritt Robbie Williams im Olympiastadion auf.