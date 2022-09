Die Nürnberger Popkulturpreise 2022 gehen an Edwin Rosen, Elena Steri, den Jugendtreff Schlossäcker und "LiAen".

Die eine Gunda ist in Nürnberg seit gut 50 Jahre bekannt, nämlich seit diese Marktfrau sich zu ihrer Zeit rotzfrech und unbeugsam mit den Obrigkeiten anlegte. Die andere Gunda ist relativ neu, 2021 wurde der nach der Standl-Aufständigen benannte Nürnberger Popkulturpreis erstmals vergeben. Nun sind die zweiten Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben worden: Jeweils 1000 Euro erhalten der Stuttgarter Indie-Liebling Edwin Rosen ("Newcomer national"), die Nürnberger Singer-Songwriterin Elena Steri ("Artist Regional") und der Jugendtreff Schlossäcker ("Kulturort"). Die Band LiAen erhält die Nachwuchs-Gunda und damit einen Auftritt beim großen "Nürnberg Pop Festival" am 6. Oktober, in dessen Rahmen die Preise auch verliehen werden.