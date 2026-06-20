In München sind in der Nacht zum Samstag Teile eines Güterzugs von einer Brücke gestürzt. Ein Mann wurde dabei nach Angaben der Polizei tödlich verletzt. Wie die Polizei am frühen Samstagnachmittag mitteilte, starb er bei Rangierarbeiten oben auf den Gleisen.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.40 Uhr im nördlichen Stadtteil Milbertshofen, als zwei Güterzüge auf einer Brücke kollidierten. Einer von ihnen entgleiste, zwei unbeladene Waggons stürzten knapp fünf Meter tief auf die Schleißheimer Straße, auf Höhe zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße.

In diesem Moment war an dieser Stelle ein Linienbus stadtauswärts auf der Schleißheimer Straße unterwegs. Im Bus saß zu diesem Zeitpunkt lediglich der Fahrer. Das Fahrzeug wurde laut Polizei durch einen herunterfallenden Gegenstand leicht beschädigt, der Busfahrer blieb unverletzt.

Auch mehrere geparkte Autos wurden durch herabfallende Teile beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zur Unfallursache.

Polizei und Feuerwehr waren zunächst mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr rückte gegen neun Uhr wieder ab, Spezialkräfte der DB Infrago, die für den Betrieb der Gleise zuständig ist, übernahmen.

Die Bergung begann am Samstagvormittag, nachdem die Verkehrsunfallaufnahme abgeschlossen war. Zwei Schwerlastkräne trafen dafür an der Unglücksstelle ein.

Wie die Waggons von der Unfallstelle entfernt werden sollen, war zunächst unklar. Ein Kran hob einen der Waggons bis auf Höhe der Gleise, setzte ihn dann aber auf der Straße ab. Die aufwendigen Arbeiten könnten bis Sonntag dauern, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei hat die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen abgesperrt und Umleitungen eingerichtet. Wie lang die Straßensperrung dauert, war am Samstagmittag offen.

Die Schleißheimer Straße ist eine große Ausfallstraße, die aus der Münchner Innenstadt Richtung Norden führt. Sie ist tagsüber und insbesondere im Berufsverkehr stark befahren. Die Gegend rund um die Unfallstelle ist geprägt von großen Gewerbe- und Industriebetrieben mit tausenden Arbeitsplätzen.

So kamen die beiden Waggons unten auf der Straße auf. Stefan Puchner/dpa

Große Kräne sind angerückt, um die abgestürzten Waggons zu bergen. Stefan Puchner/dpa

Erster Bergungsversuch: Ein Kran hebt einen der Waggons auf Höhe der Gleise, kurz danach steht der Waggon aber unten auf der Straße. Johannes Simon

Das Unglück passierte auf dem sogenannten Nordring, einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt wird. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht, erklärte eine Bahnsprecherin.

Die Züge werden nach SZ-Informationen von einem privaten Bahnunternehmen aus Oberbayern betrieben. Mit den Waggons würden, so heißt es aus Bahnkreisen, in der Regel BMW-Neufahrzeuge zu Nordseehäfen gefahren. Der Autohersteller hat in diesem Teil Münchens nicht nur seine Konzernzentrale und große Fabrikanlagen, sondern betreibt nahe der Unglücksstelle auch sein Forschungs- und Innovationszentrum.

Ein Insider erläuterte im Gespräch mit der SZ, dass beim Rangieren nur so schnell gefahren werden dürfe, dass jederzeit vor anderen Fahrzeugen angehalten werden könne, die Geschwindigkeit dürfe je nach Sichtverhältnissen höchstens 25 Stundenkilometer betragen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss jetzt ermittelt werden.

(Mit Material von dpa)