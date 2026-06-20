In München ist in der Nacht ein Güterzug von einer Brücke gestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen 1.40 Uhr im Stadtteil Milbertshofen . Eine Person wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Zwei Güterwaggons stürzten knapp fünf Meter tief auf die Schleißheimer Straße zwischen dem Frankfurter Ring und der Max-Diamand-Straße. Laut Bild geschah das Unglück bei einer Rangierfahrt.

Polizei und Feuerwehr sind mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handele sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Da die Angehörigen bisher nicht verständigt werden konnten, macht die Polizei aktuell keine näheren Angaben zu der verletzten Person. Die Polizei hat die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen abgesperrt. Der Sprecher schätzte in der Nacht, dass die Sperrung noch bis in die frühen Morgenstunden dauern werde. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.