Neben seiner sehr ruhigen, souveränen, aber immer auch schlagfertigen und amüsanten Art des Moderierens wurde Jauch vor allem 1998 bei der Moderation mit Marcel Reif über den „Torfall von Madrid“ im Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund bekannt. Das treffende und mehrfach ausgezeichnete Zitat damals: „Das erste Tor ist schon gefallen.“ Und natürlich durch die Sendung „Wer wird Millionär?“, die er seit 25 Jahren moderiert.

Gemäß dem Stiftungsprotokoll heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter, zeichnet die Narrhalla Günther Jauch für sein außergewöhnliches Schaffen als Journalist und Moderator und als herausragende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mit dem Karl-Valentin-Orden 2025 aus. Die Laudatio hält Freund und Kollege Thomas Gottschalk, Ordensträger 2001, am 8. Februar 2025 im Rahmen des „Großen Narrhalla-Balls – Soirée Münchner Leben“ im Deutschen Theater in München.