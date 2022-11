Es ist zugleich ein Familientreffen, eine Begegnung der Generationen und ein Gipfeltreffen des Jazz aus dem deutschen Osten, was da beim nächsten Termin der "Jazz+"-Reihe in der Seidlvilla passiert. Günther "Baby" Sommer, der legendäre Dresdner Schlagzeuger aus der Gründungsgeneration des DDR-Jazz, trifft auf die aus Plauen stammenden Brüder Antonio, Simon und Robert Lucaciu, drei vielbeschäftigte Ausnahmetalente der jüngsten deutschen Jazzgeneration. Im Juni erschien ihr gemeinsames Album "Karawane", das sie in Schwabing vorstellen: Live wird es mindestens so spannend, wenn die vier ihre unterschiedlichen Einflüsse und Vorlieben bündeln: Sommer sein energetisches, trotzdem lyrisches Freejazz-Spiel, Saxofonist Antonio Lucaciu seine Sozialisation im Pop, Kontrabassist Robert seine Nähe zur Modernen Musik und Pianist Simon seine vielleicht auch von seinem Professor Michae Wollny verstärkte romantische Ader. Jeder steuert Kompositionen bei, die die anderen herausfordern, eine ist von Bartok, eine andere von Hugo Ball inspiriert, raus geht es auf jeden Fall mit einem "Hymnus" von Sommer.

Günter "Baby" Sommer & The Lucaciu 3, Di., 22. Nov., 20 Uhr, Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b, Tel. 33 31 39