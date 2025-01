Er hatte immer etwas Melancholisches in seinem Blick, der Günter Knoll. Das mag daran gelegen haben, dass anders als in manch verklärender Rückschau das Betreiben von Kabarett noch nie wirklich zum Lachen war. Und bevor die Münchner Kleinkunst zum Till-Hofmann-Imperium wurde, war Günter Knoll der Platzhirsch. Wieder ein Niederbayer, selbstverständlich.

Denn geboren wurde Knoll 1954 zwar in München, aufgewachsen ist er aber in Passau, wo er auf dem humanistischen Gymnasium zu Fürstenzell mit Ottfried Fischer in dieselbe Klasse ging. Den Ottfried holte Knoll dann 1977 auch vom Jurastudium weg zum Kabarett, für das er 23-jährig mit Kompagnon Thomas Brönner in München eine Bühne eröffnet hatte. „Hinterhoftheater“ nannten sie die umgebaute „Theaterschachtel” (Knoll) in der Gabelsbergerstraße 50. Ein Ort für politisch engagierte, widerspenstige, literarisch-satirische Geister sollte das werden, und so gründete man gleich zum Start auch ein Ensemble, die „Machtschattengewächse“.

Ottfried Fischer hatte hier seine ersten professionellen Auftritte, Knoll schrieb Texte und führte Regie. Der Platz und damit die Möglichkeiten aber waren beschränkt, also zog man drei Jahre später ins Wirtshaus am Hart in den äußersten Münchner Norden um. Trotz vieler Unkenrufe wurde das Hinterhoftheater dort zur Erfolgsgeschichte. In Konkurrenz etwa zur Lach- und Schießgesellschaft oder der Drehleier vor allem als Nachwuchsbühne, auf der damals noch Unbekannte wie Bruno Jonas, Richard Rogler, Herbert & Schnipsi oder Harald Schmidt ihre ersten Auftritte in München hatten.

27 Jahre lang führte Knoll das 2001 renovierte Haus, die meiste Zeit nicht nur als Kabarett-Macher, sondern auch als Wirt. Und nicht nur das. Von 1990 bis 1995 leitete er – wieder zusammen mit Ottfried Fischer – das HAI in der Rosenheimer Straße (in das danach die Drehleier umzog), und von 1990 bis 2006 auch den Theaterbetrieb im Schlachthof mit den zwei Bühnen im großen Saal und im „Ox“. In diesem kleinen Imperium wuchsen wichtige Figuren der Kultur-Infrastruktur wie Marion Germer, Ruth Oppl oder Steffi Rosner heran.

Der Konkurs der Schlachthof-Gastronomie 2006 zog im Jahr darauf auch des Hinterhof-Theater in den Abgrund. Die Brauerei warf Knoll heraus, zugunsten des Laien-Volkstheaters Laimer Brettl. Knoll widmete sich zwar dem neuen Projekt der „Freiheitshalle“ an der Donnersbergerbrücke. Doch nach der glanzvollen Eröffnung mit Josef Hader dauerte es kein halbes Jahr, bis sich Knoll nach einem Zerwürfnis mit den Gesellschaftern zurückzog. Man darf rückblickend sagen, dass die langen Jahre als Mann für alles ihren Tribut gefordert hatten. Auch wenn Knoll mit seiner Agentur Hinterhof.kultur präsent blieb.

Denn es gab eben nicht nur diverse AZ-Sterne der Woche oder des Monats, den Schwabinger Kunstpreis (1990) oder die Einladung zur Rose d’Or in Montreux, sondern auch zahllose zermürbende Kämpfe. Mit dem Kulturreferat, mit vielen selbst ernannten Kulturexperten, mit der Brauerei, mit Verpächtern, mit der Presse.

Am Donnerstag vergangener Woche ist Knoll im Alter von 71 Jahren gestorben.