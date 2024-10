Von Katharina Haase

München ist die teuerste Stadt Deutschlands. Das spüren diejenigen am deutlichsten, die am wenigsten Geld zur Verfügung haben. Insbesondere Studierende, von denen es in der Stadt mehr als 150 000 gibt. 790 Euro kostet derzeit durchschnittlich ein WG-Zimmer. Günstiger Wohnraum, etwa über das Studierendenwerk, ist rar. Wer sich auf ein Wohnheimzimmer bewirbt, muss mit Wartezeiten von mehreren Semestern rechnen.