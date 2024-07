Musikerin? Aktivistin? Für Isabel Leila Gütlein, 23, die sich als Musikerin Gündalein nennt, gibt es hier keine Unterschiede. Sie ist Rapperin und setzt auf der Bühne gleichzeitig Zeichen, weil Menschen wie sie wegen ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft diskriminiert werden. „Es passiert immer noch. Und es passiert jeden Tag“, hat sie einmal in einem SZ-Interview gesagt. Angefangen auf kleinen Open-Stages, spielt sie mittlerweile an die 100 Shows im Jahr und war auf vielen großen Festivals in München und Bayern zu hören, vom „Oben ohne“-Open-Air bis zum Nürnberg-Pop-Festival, vom „Sound of Munich Now“ bis zum Puls-Festival. Am Donnerstag, 8. August, steht sie bei einem weiteren großen Festival auf der Bühne: beim Theatron-Musiksommer.