Von Michael Zirnstein

Wer war Kurt Cobain wirklich? Den Mythos konnte auch das Bilderbuch "Godspeed" 2004, zehn Jahre nach dem Tod des Nirvana-Sängers, nicht erhellen. Aber Comic sei eben nicht Biografie, Comic sei Kunst, sagte einer der beiden Autoren, Barnaby Legg. Zwar erzählt er zusammen mit Jim McCarthy und den expressiven Bildern von Flameboy das Leben des Slacker-Idols nach, aber es zieht eher wie ein Zeitraffer-Flackern im letzten Augenblick nach dem Schuss aus der Schrotflinte vorbei. Zwischen magischer Ausschmückung und Rekonstruktion sieht man den weinenden Engel vom Cover in der Kindheit mit seinem imaginären Elfen-Freund Boddah und den zerstrittenen Eltern; er schluckt Ritalin, später Heroin; er rauft bei Konzerten, die hier Punk sind, und nicht Grunge; er verknallt sich zwischen Kolibri-Pärchen und turtelnden Schildkröten mal in Toby Vail, mal in Courtney Love; er zeugt das Leben seiner Tochter und nimmt sich sein eigenes - ganz normal für ihn, er habe "Selbstmordgene". Dazwischen leidet er und leidet und leidet. Das erzählt nichts Neues, aber genau das, was die Fans immer noch erwarten.