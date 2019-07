17. Juli 2019, 18:56 Uhr Grundstückstausch Unternehmen gehen, Wohnungen kommen

Der Haushaltsausschuss des Landtags hat am Mittwoch den Weg für die Ansiedlung von BMW und Krauss-Maffei in Vaterstetten im Landkreis Ebersberg frei gemacht. Das Gremium stimmte einem Tausch von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen des Freistaats in Parsdorf gegen ein Grundstück zu, das sich bisher im Eigentum eines Investors und der Gemeinde Vaterstetten befindet. BMW will im Ortsteil Parsdorf ein neues Logistikzentrum errichten; der Maschinenbauer Krauss-Maffei gibt seinen Standort in Allach auf und siedelt in den Münchner Osten um. Insgesamt werden dadurch etwa 3000 Arbeitsplätze nach Vaterstetten verlagert. Doch auch die Landeshauptstadt soll profitieren: Auf den Flächen neben der Bayernkaserne, die bisher von den Unternehmen genutzt wurden, sollen Wohnungen gebaut werden. Es handle sich um eine "Win-win-Situation", unterstreicht Ausschussvorsitzender Josef Zellmeier in einer ersten Stellungnahme der CSU. Auch die SPD hat für den Flächentausch gestimmt, während die Grünen heftige Kritik üben: Wertvolle Flächen würden versiegelt und die Erschließung sei ungeklärt.