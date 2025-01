Von Heiner Effern

Ein Mietshaus in Obergiesing. 23 Wohnungen, in denen Menschen leben, die ins Haus geboren wurden und darin vielleicht auch sterben werden. Grundsteuer verdreifacht. Ein Einfamilienhaus in Bogenhausen, Wohnfläche 110 Quadratmeter. Grundsteuer verdoppelt. Solche Nachrichten erhielten diese Woche viele Immobilieneigentümer in München. Viele ärgern sich, manche freuen sich und manche stellen sich Fragen, die sie sich bis vergangene Woche nicht einmal vorstellen konnten. Zum Beispiel, ob sie jetzt für den Staat die Steuern für alle Eigentümer des Gebäudes und des Grundstücks eintreiben müssen.