Warum sich die neue Grundsteuer in München ungerecht auswirkt

Für die neue Grundsteuer müssen in München mehr als eine halbe Million Immobilien neu bewertet werden, an die 300 000 Eigentümer sind betroffen.

Die Eigentumswohnung in Schwabing wird entlastet, das Häuschen am Stadtrand belastet, sagen Experten. Kurz vor Ablauf der Frist hat jeder dritte Immobilienbesitzer noch keine Erklärung abgegeben. Was sie nun beachten müssen.