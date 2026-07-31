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ZeugnisseErlaubnis zum Vorrücken

Lesezeit: 2 Min.

Wieder ein Schuljahr geschafft! Jetzt heißt es: Zeugnis abheften und erholen.
Wieder ein Schuljahr geschafft! Jetzt heißt es: Zeugnis abheften und erholen. Thomas Trutschel/Imago/photothek

Grundschulzeugnisse sind so wunderschön bürokratisch formuliert. Es ist eine Freude, die Botschaften zu entschlüsseln. Beispiele gefällig?

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

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Am Zeugnistag könnte man sich die Mühe sparen, seinem Gehirn ein humorvolles Zeitungstextchen abzuringen. Man könnte stattdessen einfach aus den Verbalbeurteilungen der Kinder zitieren, denn die darin enthaltenen Formulierungen sind viel doppelbödiger und in ihrer Doppelbödigkeit viel unterhaltsamer, als es eine selbst ausgedachte Kolumne je sein könnte.

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