Am Zeugnistag könnte man sich die Mühe sparen, seinem Gehirn ein humorvolles Zeitungstextchen abzuringen. Man könnte stattdessen einfach aus den Verbalbeurteilungen der Kinder zitieren, denn die darin enthaltenen Formulierungen sind viel doppelbödiger und in ihrer Doppelbödigkeit viel unterhaltsamer, als es eine selbst ausgedachte Kolumne je sein könnte.