Den Druck auf die Grundschulen im Münchner Westen soll von September an das neue Haus an der Hermine-von-Parish-Straße vermindern. Manche Kinder dürfen deswegen womöglich nicht die nächstgelegene Einrichtung besuchen.

Von Ellen Draxel

Eine neue Schule im Viertel zu haben bedeutet Veränderung. Bisher verankerte Strukturen werden durch das hinzukommende Angebot aufgebrochen, einiges sortiert sich um. Besonders, wenn wie von September an in Pasing eine frisch errichtete Grundschule erstmals ihre Pforten öffnen wird, forciert das einen Wandel - durch Umsprengelung. In dem Bau an der Hermine-von-Parish-Straße 15 im Neubaugebiet Paul-Gerhardt-Allee nördlich der Bahngleise sollen im Herbst erstmals Kinderstimmen zu hören sein.

Gestartet wird der Unterricht in dem für einen sechszügigen Betrieb konzipierten Gebäude zunächst mit zwei, möglicherweise auch drei ersten und einer zweiten Klasse. Die künftigen Zweitklässler besuchen derzeit noch die Grundschule an der Oselstraße, bilden aber bereits einen Klassenverband und werden als gesamte Gruppe zum neuen Schuljahr den Standort wechseln. 1,6 Kilometer zu Fuß sind die beiden Schulen voneinander entfernt.

Umgewöhnen müssen sich künftig aber nicht nur einige der Schüler und Schülerinnen, die bislang dem Sprengel Oselschule zugeordnet worden wären. Sondern auch Kinder aus der Obermenzinger Grandlschule. Denn damit alle drei Grundschulen im Stadtbezirk vom kommenden Schuljahr an gleichmäßig ausgelastet sind, wechselt eine erste Klasse aus der Grandlschule ebenfalls - an die Oselschule.

Nötig wird das Bäumchen-wechsle-dich-Spiel, weil sowohl die Osel- als auch die Grandlschule längst aus allen Nähten platzen. In der Grandlstraße hat man zur Versorgung aller Klassen und der Nachmittagsbetreuung schon vor Jahren einen Pavillon errichtet. Doch dessen Standzeit ist nur bis Mitte 2024 befristet, weshalb Klassen vorausschauend anderweitig untergebracht werden müssen.

Die neue Schule an der Hermine-von-Parish-Straße ist jedoch zu weit entfernt - deshalb bleibt nur die Oselschule. Diese wiederum würde ohne Neuordnung bald siebenzügig werden, ist aber lediglich für vier Parallelklassen ausgelegt. Kinder aus bestimmten Straßen gehören daher künftig dem Sprengel der neu errichteten Grundschule an. Es sei deshalb durchaus möglich, erklärt der Bezirksausschussvorsitzende Frieder Vogelsgesang (CSU), dass mit der nun geplanten Neuordnung Kinder nahe an der neuen Schule wohnten und dennoch eine andere besuchen müssten. Denn "bedauerlicherweise liegen diese Schulen alle am Rand ihres Sprengels". Das lasse sich aber, so der Chef des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing, nicht anders lösen.

Immerhin: Zweit- bis Viertklässler, die derzeit keine Vorläuferklasse besuchen, müssen bei Inkrafttreten der Umsprengelungsgebiete zum kommenden Schuljahr die Schule nicht wechseln, verspricht das zuständige Referat für Bildung und Sport. Für sie könne ein Gastschulantrag zum Verbleib im Klassenverband gestellt werden. Und auch Schulanfänger dürfen, sofern "ein zwingender persönlicher Grund vorliegt", die bisher für sie zuständige Grundschule besuchen - etwa, wenn der Bruder oder die Schwester schon in dieser Schule sind. Dieses Angebot gilt allerdings nur, sofern dort auch noch ein Platz frei ist.