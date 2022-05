Die absehbaren Änderungen in der Schullandschaft im Nordwesten sind derzeit ein großes Aufregerthema in Allach-Untermenzing. Nun können sich die Bürger über die geplante Erweiterung der Grundschule an der Manzostraße informieren. Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellen den Entwurf des Bebauungsplans an diesem Dienstag, 24. Mai, 19 Uhr, in der Grundschule an der Manzostraße 79 vor. Geplant sind der Ausbau von vier auf sechs Klassenzüge, neue Sportflächen, ein größerer Pausenhof, ein Haus für Kinder, Mensa und Tiefgarage.