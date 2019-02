5. Februar 2019, 18:51 Uhr Glosse München hat kein Herz für radelnde Löwen-Fans

Extra Fahrradstellplätze am Grünwalder Stadion? Das lehnt die Stadt ab, weil Löwen-Fans angeblich nicht radeln. Bei den Bayern stellt sich die Lage natürlich ganz anders dar.

Glosse von Thomas Anlauf

Dies sind die Abenteuer des Grünwalder Stadions, das mit seiner derzeit maximal 15 000 Mann starken Besatzung seit 1860 unterwegs ist, um fremde Vereine zu erforschen, neue Ligen und neue Zivilisationen (wie Sonnenhof Großaspach und Sportfreunde Lotte). Viele Lichtjahre vom Münchner Rathaus entfernt, dringen die Löwen in Galaxien vor, die nie ein Fan zuvor gesehen hat. Das Giesinger Raumschiff, das einst die wichtigste Sportstätte Münchens war, will längst über sich hinauswachsen. Bis zu 30 000 Menschen könnten dort die unermüdlichen Ambitionen der Sechzger erleben und erleiden, endlich wieder nach oben zu gelangen. Es gibt auch schon Pläne aus dem Rathaus, wie das kleine Stadion ganz groß werden könnte. Doch das scheitert wohl am Radlständer.

Die Stadt will keine Fahrradabstellplätze am Stadion, obwohl das die CSU den Sechzgerfans zuliebe fordert. Die Christsozialen wünschen sich nämlich mehr radelnde Löwen, dabei weiß doch jedes Kind, dass man Löwen höchstens dazu erziehen kann, lauthals zu gähnen, damit ein Zirkusclown seinen Kopf in den Rachen des Tieres stecken kann. Ein echter Sechzgerfan jedenfalls gähnt wohl über die Idee, Fahrradständer am Giesinger Berg aufzustellen: Mitarbeiter des Baureferats haben recherchiert, dass die Anreise zu Fußballspielen mit dem Fahrrad "nur in geringem Maße festgestellt werden" kann. Das Baureferat schließt daraus, dass ein Löwe mit einer Fahrradanlage ohnehin nichts anfangen kann, außer sie stünde direkt am Stadion. Dann könnte der gewiefte Fan nämlich den Radlschuppen als Klettersteig ins Stadion nutzen. Das Baureferat traut den Löwen offenbar alles zu, nur nicht Radeln.

Bei den Bayern-Anhängern ist das ja ganz anders. Die radeln zwar auch nicht. Aber man hat ihnen neben die riesige Autoparkgarage ein leuchtendes Stadion gebaut und drinnen Fan-Treffs und einen Megastore eingerichtet, um den autofahrenden Fans die zwei Stunden Stau zu überbrücken, die die anderen aus der Garage brauchen. Die Sechzger dagegen ziehen nach dem Spiel nach nebenan in ein Giesinger Stüberl. Zu Fuß natürlich, wie ein echter Löwe.