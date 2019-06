4. Juni 2019, 16:26 Uhr Anonymes Schreiben Interne Ermittler durchsuchen Polizeiinspektion in Grünwald

Ein Beamter steht im Verdacht, unerlaubt Geschenke angenommen zu haben.

Von Martin Bernstein

Ein Grünwalder Polizist steht im Verdacht, unerlaubt Geschenke angenommen zu haben. Am Dienstag haben Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft München I und 25 Kriminalbeamte des Dezernats "Interne Ermittlungen" des Landeskriminalamts (LKA) mehrere Arbeitsplätze in der Inspektion an der Tölzer Straße sowie sechs Wohnungen, darunter auch die von Zeugen, im Landkreis München durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der beschuldigte Beamte mehrfach unter anderem Sachgeschenke angenommen haben, ohne seinen Vorgesetzten Bescheid zu sagen.

Ende April war ein anonymes Schreiben beim Polizeipräsidium eingegangen, in dem verschiedene straf- und disziplinarrechtliche Vorwürfe gegen den Polizisten erhoben worden waren. Von dort wurde das Schreiben an die internen Ermittler im LKA weitergeleitet. Am Dienstag wurde die Wohnung des Beschuldigten ebenso durchsucht wie sein Arbeitsplatz, außerdem die Wohnungen und Schreibtische von fünf aktiven oder ehemaligen Polizisten. Man stehe erst am Anfang der Ermittlungen, sagte LKA-Sprecher Ludwig Waldinger am Nachmittag. Völlig offen ist also, um welche Art von Geschenken es sich handelte, ob eventuell Gegenleistungen erwartet wurden - oder aber, ob sich die Vorwürfe am Ende nicht bestätigen.

Die internen Ermittler treten immer dann auf den Plan, wenn strafrechtliche Vorwürfe gegen einen Polizisten erhoben werden. Mehr als tausend Fälle pro Jahr werden von dem gut 30-köpfigen Team in der Ridlerstraße jedes Jahr geprüft. Geschaffen wurde das Dezernat vor sechs Jahren, nachdem ein Münchner Polizist einer gefesselten Frau in einer Zelle in der Au mit einem Faustschlag Nasenbein und Augenhöhle gebrochen hatte.

Die etwa 50 Beamten der Polizeiinspektion 32 sind für mehr als 30 000 Bewohner der Gemeinden Grünwald, Straßlach-Dingharting, Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn zuständig. Gegen den Grünwalder Polizisten wird jetzt auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet. "Wir als Polizeibeamte haben eine besondere Stellung in der Öffentlichkeit", sagte Münchens Polizeipräsident Hubertus Andrä in einer ersten Stellungnahme. "In unserem Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes haben wir darum auch besondere Verpflichtungen."