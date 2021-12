Von Ramona Dinauer, Sebastian Krass und Klaus Ott

Der Eingang ins Paradies führt durch eine kleine, unscheinbare Ladenpassage im Münchner Vorort Grünwald. Über dem Durchgang ist ein großes Schild angebracht, auf dem ein kleines Unternehmen ein sehr spezielles Angebot macht. Auf Englisch, weil das offenbar modern klingen soll: "CoWorking - Virtual Office - Meeting-Space." Das kleine Unternehmen mit Sitz in der Schloßstraße in Grünwald stellt also virtuelle Büros bereit. Virtuell bedeutet laut Duden: "Nicht echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend."