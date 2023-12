Mit der Freude am virtuosen Gelingen: Das Leonkoro Quartett begeistert in Grünwald.

Von Harald Eggebrecht

Wie schnell der Aufstieg in die Weltklasse gehen kann: Das Leonkoro Quartett (Jonathan Schwarz, Amelie Wallner, Violinen; Mayu Konoe, Viola; Lukas Schwarz, Violoncello) hat sich 2019 in Berlin gegründet und ist seitdem mit einer Reihe von internationalen Wettbewerbssiegen kometengleich in die erste Reihe der Streichquartettwelt emporgeschossen. Zu Recht, denn hier herrscht der Geist unmittelbarer Frische und Furchtlosigkeit, des gespannten aufeinander Achtens und lustvoll miteinander Kommunizierens, der Freude am virtuosen Gelingen und die mitreißende Neugier auf die jeweils zu spielende Musik.