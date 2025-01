Einbrecher haben in einer Grünwalder Villa einen Tresor geknackt und offenbar eine Millionenbeute gemacht. Die Täter hatten dem Bericht der Polizei zufolge relativ leichtes Spiel, weil sie einen in einem Depot im Garten platzierten Schlüssel entdeckten und durch die Haustür spazierten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen und entwendeten aus dem gewaltsam geöffneten Tresor unter anderem zehn wertvolle Damen- und Herren-Uhren. Dabei waren Uhren der Marke Rolex. Die Eigentümer gehen laut Polizei von einem Schaden in siebenstelliger Höhe aus.