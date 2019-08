7. August 2019, 18:37 Uhr Grünen-Anfrage Werden schulfähige Kinder zurückgewiesen?

Das aktuell kontrovers diskutierte Einschulungsverbot für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen ist laut den Rathaus-Grünen in Bayern bereits gängige Praxis - und "hochproblematisch", wie Stadträtin Anja Berger anmerkt. Die bayerischen Gesetze sähen ausdrücklich eine Zurückweisung schulfähiger Kinder wegen mangelnder Deutschkenntnisse vor. Sie müssten stattdessen eine "Kindertageseinrichtung mit integriertem Vorkurs" besuchen. Berger will nun per Anfrage erfahren, bei wie vielen Kindern dies im vergangenen und im anstehenden Schuljahr vorkam. Häufig sei nämlich gar kein Kindergartenplatz verfügbar, so dass die Angewiesenen dann zu Hause bleiben müssen und allenfalls ein paar Stunden pro Woche einen Vorkurs Deutsch besuchen.