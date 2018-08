27. August 2018, 19:01 Uhr Grüne wollen Reform Neue Impulse für die Stadtgestaltung

Die Münchner Stadtgestaltungskommission soll bei der demnächst anstehenden, teilweisen Neubesetzung reformiert werden. Das fordern die Stadtrats-Grünen. "Die Diskussionen der letzten Jahre und insbesondere Monate in Politik, der Architektenschaft und der Gesellschaft zeigen, dass es Zeit ist, die vorhandenen Strukturen zu überdenken", erklärt Stadträtin Anna Hanusch, die selbst Architektin ist. Die Grünen schlagen vor, die Stimmrechte der zahlreichen Politiker und Verwaltungsleute zu überprüfen und lieber eine vielfältigere Mischung in dem Gremium zu ermögliche. Die Stadtgestaltungskommission diskutiert über Planungen an städtebaulich herausragenden Adressen und gibt anschließend eine Empfehlung ab - oft mündet dies in einer Überarbeitung des Architektenentwurfs. Die Kommission berät nur, abschließende Beschlüsse fällt der Stadtrat. Hanusch fände es sinnvoll, wenn künftig Fachleute unterschiedlicher Herkunft und Erfahrungen in dem Gremium vertreten sind. Dies sei etwa bei Ortsterminen, aber auch bei den oft sehr rigoros geführten Diskussionen sinnvoller als der jetzige Umfang - und ermögliche vielleicht auch einen stärkeren Anteil der heute unterrepräsentierten Frauen.