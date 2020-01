Katrin Habenschaden, Fraktionsvorsitzende der Grünen und Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt: "Die Lindwurmstraße ist seit vielen Jahren eine der gefährlichsten Engstellen für den Radverkehr. Auf den viel zu schmalen Radwegen und Gehsteigen kommen sich Fußgänger und Radfahrer immer wieder in die Quere. Wir Grüne setzen uns daher seit langem dafür ein, den Radverkehr auf die Straße zu verlagern und dort Radstreifen anzulegen. Doch leider gab es im Stadtrat dafür keine Mehrheit. Erst dank des erfolgreichen Bürgerbegehrens für einen groß angelegten Ausbau des Radverkehrs in München werden jetzt auf der gesamten Länge der Lindwurmstraße Radstreifen rot abmarkiert - das ist ein echter Gewinn nicht nur für den Radverkehr, sondern auch für die gesamte Aufenthaltsqualität in dieser zentralen Straße. Die Lindwurmstraße ist nur eine von vielen Problemstellen, die in den nächsten Jahren beseitigt werden müssen. Der Stadtrat hat sich mit der Zustimmung zum Radentscheid zu einem beschleunigten Ausbauprogramm für den Radverkehr verpflichtet. Die Grünen werden sorgsam darüber wachen, dass dieses Programm akkurat verwirklicht wird."