15. November 2018, 18:15 Uhr München heute Grüne OB-Kandidatur / Amélies wunderbare Welt im Werksviertel / Schulbusunfall

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Mit der Landtagswahl in Bayern ist München grün geworden. In der einstigen Hochburg der Sozialdemokraten wurden die Grünen mit einem Schlag stärkste Kraft und ließen SPD und CSU hinter sich.

Nun wollen die Grünen auch das Rathaus übernehmen: Die Stadträtin Katrin Habenschaden will sich nicht nur aktuell als Nachfolgerin des ausgeschiedenen Bürgermeisters Josef Schmid (CSU) bewerben, sie will im März 2020 auch als Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen gegen den jetzigen OB Dieter Reiter (SPD) antreten, berichten meine Kollegen. "Ich habe mich entschieden, dass ich den Hut in den Ring werfen werde", sagte Habenschaden.

Grüne Träume dürfen zurzeit hoch fliegen, ohne albern zu wirken. So sagte Daniel Cohn-Bendit erst vor Kurzem im Gespräch mit der SZ: "Robert Habeck könnte eines Tages auch Bundeskanzler werden. Oder Annalena Baerbock Bundeskanzlerin. Wenn die Grünen den Weg der letzten Jahre weitergehen, ist die Perspektive auf das Kanzleramt gar nicht mehr absurd."

Das Wetter: Nach und nach lichtet sich der Nebel und es bleibt überwiegend sonnig bei Höchsttemperaturen von sechs Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Buchhandlung Hugendubel wagt ein Experiment Lesewelten, Basteltische für Kinder, Kochveranstaltungen: Nach fünf Wochen Umbau eröffnet der Hugendubel mit einem neuen Konzept. Es soll die Menschen zurück ins Geschäft locken. Zum Artikel

Mann bestreitet Mord am eigenen Baby Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, seine Tochter geschüttelt zu haben. Die Mutter glaubt an seine Unschuld. Zum Artikel

15 Bewohner bei Hochhausbrand verletzt Das Feuer war in einem Kellerabteil ausgebrochen. Sechs Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Zum Artikel

Literaturfest: Wie setzt man über? | 16.11. HFF Audimaxx Ein deutscher Regisseur adaptiert die Romane eines Engländers für ein internationales Projekt: Edward Berger und Edward St Aubyn sprechen mit Doris Dörrie, lesen und zeigen Ausschnitte aus Patrick Melrose.

Baumeister Solness | 16.11. Volkstheater Christian Stückl hat das Stück einfach wahnsinnig intelligent inszeniert. Dazu kommt eine faszinierende schauspielerische Leistung. Viel Drama, Teufelspakt und ein Spiegel einer finsteren Gesellschaft.

Karl Seglem Nunatak | 16.11. Jazzclub Unterfahrt Nachdenklich zurückgezogen, aber auch weltoffen und nahbar wirken die meisterlichen Kompositionen des norwegischen Tenorsaxofonisten Karl Seglem.

WÄHRENDDESSEN IM...

Landkreis Fürth: Mehrere Kinder bei Unfall mit Schulbussen verletzt

Zwei Busse mit Schülern sind nahe Ammerndorf frontal zusammengestoßen. Mindestens vier Menschen mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den Trümmern befreit werden. Zum Artikel

