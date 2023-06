Politik in München

Nach dem Rücktritt von Bernd Schreyer zieht Delija Balidemaj für die Grünen in den Stadtrat ein.

Von Heiner Effern

Für die Grünen wird künftig der 55 Jahre alte Delija Balidemaj dem Stadtrat angehören. Der Diplom-Ingenieur wird die Nachfolge von Bernd Schreyer antreten, der am Montag wegen einer Holocaust-Relativierung sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Schreyer hatte die aktuelle Kritik an der Grünen-Politik mit der Judenverfolgung verglichen. Dafür hatte er sich entschuldigt und als Konsequenz seinen Rückzug verkündet.

Balidamej zog vor 25 Jahren aus Montenegro nach München. Politisch aktiv ist er seit etwa zehn Jahren. 2018 zog er für die Grünen in den Bezirkstag ein, 2020 in den Bezirksausschuss Feldmoching-Hasenbergl. Zu seinen politischen Schwerpunkten gehört das Thema Integration, das er auch als Stadtrat bearbeiten will.