Von Max Fluder, Gauting

Wenn sie am Ende gemeinsam lachen, die Patienten natürlich, aber auch sie selbst, dann weiß Petra Kern, dass sie es geschafft hat. Dass sie den Klinikalltag in der Lungenklinik in Gauting auflockerte. Dass sie jemanden aufheiterte. Und dass sie ein wenig dazu beitrug, Leid zu lindern. Kein medizinisches natürlich, dafür sind die Ärzte in ihren weißen Kitteln da. Petra Kern hingegen trägt einen grünen Kittel, diagnostiziert und therapiert nicht, sondern spricht. Hört zu. Ist da, einfach so.