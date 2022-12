Von Rita Argauer

Wie sich kleine Mäuse vor all denen, die größer und stärker sind als sie selbst, schützen können? Für Kinder eine hochinteressante Frage. Denn Größere und Stärkere gibt es ja immer. Und ob die einem so wohlgesonnen sind, das weiß man nicht. "Der Grüffelo" ist ein Kinderbuchklassiker, der genau dafür eine Lösung vorschlägt: Einfach mal einen großen Beschützer erfinden, der viel grausamer ist als alle anderen. Den Kindern, die Sonntagvormittag zum "Grüffelo" mit Musikern des Symphonieorchesters des BR in die Jugendbibliothek in der Blutenburg kommen, ist das natürlich alles höchst geläufig. Auch wenn Schauspielerin Mona Vojacek den Text zuerst im englischen Original liest - um was es geht und wie es weitergeht, weiß hier jeder.

Doch es geht hier eben nicht nur um Text, und das ist wunderbar. Ein Tuba-Quartett mit Uwe Schrodi und Lukas Gassner am Euphonium und Stefan Tischler und Christian Freimuth an Bass- und Kontrabasstuba untermalt die schaurigen Grüffelo-Erfindungen der Maus mit raumgreifend tiefem Klang. In freundlichem Dur spaziert die Maus durch den Wald - melodisch leicht wie kleine Mäuseschritte, aber mächtig verstärkt durch den imaginären Grüffelo, den die Maus da mit sich herumträgt. Die Basstonlage macht die große, brummige und gemeingefährliche Beschützererfindung beinahe physisch spürbar.

Grüffelo-Illustrator Axel Scheffler skizziert die Szenen dazu live in Schwarz-Weiß. Das passt, denn für die Farben der Geschichte ist bei dieser Veranstaltung die Musik zuständig. Zwischen Filmmusikklängen und Schostakowitschs Walzer Nr. 2 (zum Auftritt des Grüffelo-Kindes) füllt und färbt sie die Erzählung, die Mona Vojacek und Leonard Dick angenehm reduziert vortragen. Als Teil des Education-Programms der BR-Symphoniker geht das auf. Denn Kinder spüren hier schon im Kindergartenalter, was für eine große imaginative Kraft Musik haben kann.