Kein Grund zur Sorge – zumindest nicht wegen der Dinge, die sich am Freitag in der Sendlinger Aidenbachstraße abspielen werden. Dort wollen an der Feuerwache 2 alle Münchner Hilfsorganisationen, die Feuerwehr und die Polizei einen gemeinsamen Großeinsatz üben. Dabei werden echt aussehende Mimen behandelt und mit Hubschraubern abtransportiert. Die Hubschrauber von ADAC, DRF Luftrettung und Bundespolizei sollen auf der Freifläche landen und starten, wo sonst die Feuerwehrschule übt.