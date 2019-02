1. Februar 2019, 18:48 Uhr Großräumiges Verbot SPD will Tabu-Zonen für Feuerwerk

München soll Tabu-Zonen für Silvester-Böller einrichten. Einen entsprechenden Prüfantrag reichte am Freitag die Rathaus-SPD ein. Da ein großräumiges Verbot der alljährlichen Knallerei aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, solle die Stadtverwaltung prüfen, ob - wie in anderen Städten - zumindest an einzelnen ausgewählten Orten das Feuerwerk untersagt werden könne. Kriterien könnten der Brandschutz historischer Gebäude sowie der Natur- und Tierschutz (etwa an Isar und Würm) sein. Als Gründe für den Vorstoß führt die SPD die hohe Luftverschmutzung sowie die Zahl der Verletzten an.