Soll die Großmarkthalle an den Stadtrand ziehen? / Was im Garten gegossen werden sollte

Von Sebastian Krass

Vor ein paar Wochen haben unser Fotograf Stephan Rumpf und ich eine Führung über das Areal der Großmarkthalle in Sendling bekommen. Der Termin war am Nachmittag, als sich der Handelstrubel aus den frühen Morgenstunden gelegt hatte. Es waren nur noch ein paar Vierzigtonner und Gabelstapler unterwegs, das aber mit einer Selbstverständlichkeit, die keinen Zweifel ließ, wer hier grundsätzlich Vorrang hat (die am Lenkrad) und wer ausweichen muss (wir).

Die kleine Delegation aus dem Kommunalreferat der Stadt, das für den Betrieb der Markthallen zuständig ist, zeigte bei dem Rundgang auch die Baustellen. 30 Millionen Euro muss die Stadt ausgeben, um den Großmarkt-Betrieb in den maroden Hallen bis 2030 sicherzustellen. Dann, so der bisherige Plan, soll ein neues Großmarkt-Gebäude auf einem Teil des Gesamtareals in Betrieb gehen.

Doch ob das so hinhauen kann, daran gibt es Zweifel, auch beim Wirtschaftsreferenten der Stadt, Clemens Baumgärtner. Er bringt nun - im Widerspruch zu seiner CSU-Parteifreundin und Kommunalreferentin Kristina Frank - einen Umzug des Großmarkts an den Stadtrand ins Spiel. Was aus seiner Sicht dafür spricht und was dann mit den Flächen in Sendling passieren könnte.

DER TAG IN MÜNCHEN

Zweite Stammstrecke: Söder ruft zum Krisengipfel in die Residenz Wie kann ein Verkehrskollaps im Großraum München abgewendet werden? Darüber berät Bayerns Ministerpräsident kommende Woche mit OB Reiter, Landkreis-Spitzen und der Deutschen Bahn. Die dürfte dabei einen schweren Stand haben.

Von Rundfunkbeitrag genervt: Mann droht mit Amoklauf Seit 20 Jahren erhält ein Münchner Zahlungsaufforderungen für den Wohnsitz seiner Eltern, dabei gibt es diesen gar nicht mehr. Nach einem entgleisten Telefonat muss er sich vor Gericht verantworten.

Keime im Maria-Einsiedel-Bad: "Das Badewasser wird täglich beprobt" Wann das Naturbad Maria Einsiedel in Thalkirchen wieder öffnet, ist unklar - auch wenn die Stadtwerke hart daran arbeiten. Probleme mit Keimen gibt es in Hitzeperioden oft, nicht nur in Freibädern.

Das Tal soll noch dieses Jahr zur Fußgängerzone werden Der Stadtrat beschließt mit großer Mehrheit, Autos weitgehend aus der Straße zu verbannen. Doch ein rechtliches Problem ist nicht geklärt.

Schüsse, die auch heute noch nachhallen Die sehenswerte TV-Dokumentation über den rassistischen Terror-Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum gibt erstaunliche Einblicke in die Tat und ihre Folgen.

Schwere Versäumnisse bei Aufarbeitung von Missbrauch OB Dieter Reiter räumt ein, dass die Stadt sich zu spät und zu langsam um die Aufklärung von Gewalt an Kindern in der Obhut des Jugendamtes gekümmert habe. Betroffene können sich jetzt an eine neue Anlaufstelle wenden und Soforthilfe beantragen.

Spontane Gewaltausbrüche am Münchner Hauptbahnhof Ein junger Erwachsener rutscht ins Drogenmilieu ab - und greift mehrere Menschen brutal an. Beim Prozess am Landgericht zeigt er sich reuig.

Siebenjähriger will Grundschule anzünden Weil er eine Wette verloren hat, legt der Schüler Feuer auf einer Toilette. Strafrechtlich ist er nicht zu belangen. Konsequenzen drohen ihm trotzdem.

Grün-Rot will separate Tramgleise auf der Leopoldstraße Dafür müssten zwei Autospuren gestrichen werden. Die neuen Pläne werfen die gesamte Tangente-Nord, die Nymphenburg und Bogenhausen verbinden soll, um mindestens ein Jahr zurück.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

