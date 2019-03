12. März 2019, 18:29 Uhr Großmarkthalle Lastwagen rollt auf Arbeiter

Bei einem Rangiermanöver auf dem Gelände der Großmarkthalle ist ein 25-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Der Beifahrer eines Lastwagens stieg am Montagvormittag im Schneegestöber aus dem Sattelzug, den ein 28-jähriger Fahrer steuerte, und wollte diesen an der Laderampe einweisen. Doch er stellte sich hinter die linke Ecke des Aufliegers, sodass der Fahrer ihn aus dem Blick verlor und rückwärts auf die Rampe zufuhr. Wegen des starken Schneefalls war offenbar die Fahrbahn so rutschig, dass zunächst die Reifen durchdrehten. Plötzlich fanden sie Halt und der Schwerlaster setzte ruckartig zurück, rammte die Laderampe und quetschte den 25-Jährigen ein. Der Mann erlitt schwere Arterienverletzungen und musste sofort operiert werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schwebte er am Tag nach dem Unfall wohl nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr.