Es ist einer dieser besonderen Orte, an denen man statt in München auch in Genua oder Marseille sein könnte, mit einer Mischung aus robustem Vorstadtflair und mediterraner Küche. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang war hier, im Schlachthofviertel, im Ladenlokal neben dem Großmarkt, ein einfaches Fischgeschäft; bis 2025, als das Ticaret einzog. Aber das Nette dabei: Noch immer ist die große Kühlvitrine da, aus der man weiterhin tagsüber Dorade, Thunfisch oder Oktopus kaufen kann. Nur dient sie neuerdings auch dazu, die Gäste des Lokals zu versorgen. Das Lokal, das Birhan Babayigit und sein neuer Businesspartner Sven „Katmando“ Christ – bekannt von Josef Bierbichlers „Fischmeister“ am Starnberger See – betreiben, ist weiß gekachelt, hübsch minimalistisch eingerichtet und vermeidet jeden Nippes, es sei denn, man betrachtet ein altes Bud-Spencer-Filmposter („Buddy fängt nur große Fische“) fälschlich als solchen.