Was bringt den Menschen in München mehr: ein Großmarkt in zentraler Lage oder viele günstige Wohnungen nahe der Isar? Der Stadtrat ist bei dem historischen Projekt auf dem falschen Kurs.

Kommentar von Sebastian Krass

Ein kleiner Blick voraus, zehn Jahre in die Zukunft: An einem sonnigen Tag des Jahres 2034 radeln Menschen die Schäftlarnstraße entlang und kommen dabei an einer 430 Meter langen, zweistöckigen Halle vorbei. Werden sie sich erfreuen daran, dass es einen Großmarkt mitten im Münchner Stadtteil Sendling gibt, der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants mit frischer Ware versorgt? Oder werden sie sich fragen, wer zur Hölle eigentlich für dieses gigantische Logistikzentrum mitten in der Stadt verantwortlich war und ob da nicht besser Wohnungen in Isar-Nähe stünden?