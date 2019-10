Ein Mountainbikefahrer ist am Dienstag auf dem Isartrail Grünwaldrunde gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Passanten fanden den 39-Jährigen kurz nach 12 Uhr und verständigten den Notruf. Er war auf dem Waldweg über eine etwa ein Meter hohe Schanze aus Erde gefahren und so unglücklich aufgekommen, dass er sich mehrere Organrisse zuzog. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wo die Ärzte unter anderem ein Lungenversagen diagnostizierten. Sie konnten ihn nicht mehr retten. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, erlag der Ingenieur kurz nach 21 Uhr seinen schweren Verletzungen.