Die Münchner Polizei hat am Dienstagmorgen am Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Der 59-Jährige aus Kempten im Allgäu ist dringend tatverdächtig, am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr ein Feuer im Klinikum Großhadern gelegt zu haben, das einen Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro verursachte. Nach ersten Erkenntnissen waren in der Nähe einer Cafeteria im Erdgeschoss Holzpaletten angezündet worden, die dort gelagert waren. Zwei Polizisten hatten den Mann auf Fotos von Überwachungskameras erkannt. Zur Motivation des Mannes wollte die Polizei am Dienstag keine Angaben machen.