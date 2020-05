Mit einem großen Polizeiaufgebot und der Feuerwehr sind in der Nacht zu Sonntag zwei 34-jährige Männer vom Dach einer Halle des Briefzentrums in Neuhausen geholt worden. Zeugen hatten gesehen, wie die Männer mit Taschenlampen auf dem Dach herumliefen und die Polizei alarmiert. Wegen der Gefahrenlage wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert. Letztlich konnten die Männer jedoch mit einer Drehleiter vom Dach geholt werden. Was die beiden dort oben zu suchen hatten, ist bislang unbekannt. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass der nächtliche Ausflug "grober Unfug" war, Einbruchswerkzeuge hatten die beiden nämlich nicht dabei.