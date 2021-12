Ludwigsvorstadt:Großeinsatz nach Bedrohung mit einem Messer

Ein Streit in einer Obdachlosenunterkunft in der Schwanthalerstraße hat am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22 Uhr war ein Notruf eingegangen, demzufolge ein Mann andere Personen mit einem Messer bedrohe. Wegen der unklaren Lage fuhren gleich 20 Streifen- und Mannschaftswagen zum Ort des Geschehens, insgesamt waren etwa 50 Beamte im Einsatz. Sie trafen im Treppenhaus des Gebäudes auf einen 45-Jährigen, der einen aggressiven Eindruck machte, sich aber widerstandslos festnehmen ließ. In seinem Zimmer wurde später ein Küchenmesser gefunden. Der Mann wurde wegen Bedrohung angezeigt. Verletzt wurde niemand. Was den Streit ausgelöst hat, wird noch ermittelt.