Wegen eines Familienstreits ist die Polizei am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach Polizeiangaben hatte ein Nachbar einen lauten Streit in einer Wohnung in Neuperlach wahrgenommen. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie fest, dass der 41-Jährige seine Ehefrau körperlich angegangen und verletzt hatte. Außerdem hielt er ein Messer in der Hand und bedrohte die Polizisten damit. Aufgrund der unklaren Bedrohungslage forderten die Beamten Verstärkung an, worauf weitere Kräfte zu dem Wohnhaus in der Fritz-Erler-Straße ausrückten. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann festzunehmen. Er wurde wegen seines aggressiven Verhaltens in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.