Insgesamt fünf Polizeistreifen sowie drei geschlossene Einheiten mussten am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz im Westend ausrücken. Gegen sieben Uhr erhielten die Beamten einen Notruf. Darin wurde behauptet, in einer Kneipe an der Schwanthalerstraße bedrohten zwei Männer einen weiteren Mann mit einer Pistole. Die Polizei sperrte daraufhin einen Teil der Straße und umstellte die Gaststätte. Weder darin noch im Umkreis fanden sie jedoch verdächtige Personen, woraufhin der Einsatz beendet wurde. Derzeit prüft die Polizei, wie sie mit dem Notruf verfahren wird.