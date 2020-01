Großeinsatz am Tuderinger Forst

Zwei spielende Buben haben am Freitagnachmittag einen Großeinsatz am Truderinger Forst ausgelöst. Ein Anwohner hatte Alarm geschlagen, nachdem er zwei Jugendliche mit Gewehren im Anschlag beobachtet hatte. 18 Streifen rückten an, die Beamten trugen Schutzkleidung und Maschinenpistolen. Schnell entdeckten sie die zwei zehn und zwölf Jahre alten Buben mit ihren Anscheinswaffen. Die Soft-Air-Gewehre sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Mit den Eltern der Kinder werde deshalb noch ausführlich zu sprechen sein, hieß es seitens der Polizei. Im Raum steht auch ein Verstoß nach dem Waffengesetz.