Ein 79 Jahre alter Münchner hat am Donnerstag in Sendling seine Ehefrau und die gemeinsame Tochter mit einer Pistole bedroht und damit einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 75 Jahre alte Frau und ihre 42-jährige Tochter verbarrikadierten sich gegen 13.45 Uhr in einem Zimmer der gemeinsamen Wohnung und riefen die Polizei. Die Leitstelle schickte 13 Streifenwagen sowie Kräfte des Spezialeinsatzkommandos SEK. Der Bereich um das Wohnhaus in der Implerstraße wurde weiträumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte nahmen Kontakt zu dem 79-Jährigen auf und konnten den Senioren dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Er wurde umgehend festgenommen. Die Beamten befreiten Mutter und Tochter und stellten die Pistole sowie Munition vom Kaliber 6,35 sicher. Was der Auslöser des Familienstreits war, teilte die Polizei am Freitag nicht mit. Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Bedrohung und eine weiteres wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Ermittler der Münchner Kriminalpolizei versuchen derweil herauszufinden, woher der Tatverdächtige die Waffe hat und ob er über einen Waffenschein verfügt.