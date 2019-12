An der Razzia in der Olympiahalle sind 170 Beamte beteiligt

Wenn Bonez MC und RAF Camora spielen, ist die Polizei in Alarmbereitschaft. Zum einen, weil die Musiker die größten Hallen der Städte füllen und entsprechend viele Besucher dazu unterwegs sind. Zudem vermutet man im Milieu der deutschsprachigen Gangsterrapper erhöhten Drogenkonsum. 170 Beamten waren am Freitagabend in und um die Olympiahalle im Einsatz. Für das Konzert waren gut 11 500 Karten verkauft worden. Die Polizei kontrollierte viele Besucher, auch Rechtsmediziner waren am Ort, die Urin- und Bluttests vornahmen. Insgesamt kam es zu 22 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber auch wegen Diebstahls und Widerstands gegen die Polizisten. Überwiegend wurden Marihuana, aber auch Kokain und Amphetamine gefunden. Außerdem gab es 31 Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Eine Zahl, die von der Polizei als hoch bewertet wird. Auf den groß angelegten Polizeieinsatz reagierten manche Fans mit teils groben Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen. "Unter anderem wurden wir mit ,Wir stechen euch ab, ihr Scheißbullen' bedroht", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Am Samstagnachmittag wurde deshalb die Kommentarfunktion des Instagram-Accounts der Münchner Polizei abgeschaltet. Das weitere Vorgehen werde laut Polizei Anfang der Woche zusammen mit der Staatsanwaltschaft geprüft. Weitere Anzeigen sind also durchaus nicht ausgeschlossen. Nach dem Konzert sind zudem auf Grund richterlicher Beschlüsse zwei Musiker der Band festgenommen worden. Sie waren bereits im Vorfeld des Auftritts erlassen worden.

Im Vergleich zum Konzert im Februar in München ist laut Polizei der Besitz und Konsum von Rauschgift im Publikum zurückgegangen. Dies könnte daran liegen, dass die Künstler ihre Fans vor ihrem Auftritt auf Social-Media-Kanälen vor Polizeikontrollen gewarnt hatten.