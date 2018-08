8. August 2018, 18:50 Uhr Große Baustelle Am Domberg rührt sich was

Ein großer Kran kündet von großen Maßnahmen: Endlich beginnen die Arbeiten am Freisinger Diözesanmuseum

Von Petra Schnirch, Freising

Schon der Auftakt der Bauarbeiten am Diözesanmuseum in Freising ist spektakulär. Da große Lastwagen wegen der engen Zufahrt nicht auf den Domberg hinauf kommen, wird ein Kran mit imposanten Ausmaßen das Baumaterial nach oben transportieren. Der 70-Meter-Ausleger wird an diesem Donnerstag montiert. Der Aufbau lockt seit Tagen Schaulustige an. Damit beginnt - fünf Jahre nach der plötzlichen Schließung der Ausstellungsräume wegen Brandschutzmängeln - der große Umbau auf dem Domberg.

Die Erzdiözese München-Freising lässt nicht nur das Museum modernisieren, das eine der größten kirchlichen Sammlungen der Welt mit etwa 40 000 Objekten beherbergt; sie hat auch Großes mit dem Bildungszentrum Kardinal-Döpfner-Haus vor. 215 Millionen Euro lässt sich das Erzbistum die 30 Einzelmaßnahmen kosten, die den Domberg auf Jahre in eine Großbaustelle verwandeln werden.

Die Investitionen rechtfertigt die Erzdiözese mit der Bedeutung des Ortes. Generalvikar Peter Beer bezeichnet den Freisinger Domberg als "Visitenkarte des Bistums", das im Jahr 739 vom heiligen Bonifatius gegründet worden ist. Deshalb will man sich nicht mit der nötigen Museumssanierung begnügen. Der Ausstellungsbetrieb soll moderner werden, Museumsleiter Christoph Kürzeder will, von wenigen Leitobjekten abgesehen, immer wieder neue Schwerpunkte setzen. Der zweite Stock bleibt künftig Sonderausstellungen vorbehalten. Eine neue Attraktion wird die bisher fürs Publikum geschlossene Aussichtsterrasse über der Altstadt sein.

Obwohl dem Architekturbüro Brückner & Brückner als Sieger eines Planungswettbewerbs von der Jury "allergrößter Respekt vor der vorhandenen Bausubstanz" des ehemaligen Knabenseminars aus dem Jahr 1870 bescheinigt worden war, kam es nach 18-monatiger Planungsphase kurzzeitig zu Verwerfungen mit Freisinger Stadträten. Sie wollten den Abriss eines achteckigen Anbaus verhindern, lenkten aber ein, als die Erzdiözese die Umbaupläne ganz infrage stellte. Im Sommer 2021 soll das Museum wieder eröffnet werden.

Noch größer fallen die Eingriffe am Kardinal-Döpfner-Haus aus, der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz. Der denkmalgeschützte Anbau wird saniert, die bisher geschlossenen Fürstenzimmer begehbar. Der massive Anbau des einst als Priesterseminar genutzten Komplexes aus den 1960er-Jahren aber soll durch einen lichtdurchfluteten Neubau, entworfen vom Büro GMP international, ersetzt werden. Das 50-Millionen-Euro-Projekt befindet sich im Stadium der Vorplanung. In der Diskussion ist auch ein Aufzug auf den Domberg. Im Internet (www.domberg-freising.de) informiert die Erzdiözese über den Stand der Arbeiten. Offenheit sei der Erzdiözese wichtig, sagt der Generalvikar. Für ihn steht die Neugestaltung für nicht weniger als einen Umbruch und Bewegung in der katholischen Kirche.