Bei einem Brand in der Savitsstraße im Münchner Stadtteil Englschalking ist ein Schaden von einer Viertelmillion Euro entstanden. Das Haus ist nach Feuerwehrangaben derzeit unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen der Bandfahnder löste wohl Unachtsamkeit das Feuer aus. Auf dem Balkon habe möglicherweise eine heiße Lampe ein Stück Stoff in Brand gesetzt. Eine Bewohnerin einer Doppelhaushälfte alarmierte die Feuerwehr. Nach rund 30 Minuten war das Feuer auf dem Balkon unter Kontrolle. Jedoch hatten sich die Flammen in die Dämmung des Daches ausgebreitet. Erst nach zirka sieben Stunden war der Einsatz beendet.