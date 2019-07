8. Juli 2019, 15:55 Uhr Münchner Westen Brand in Recyclinghof ausgebrochen

Nahe dem S-Bahnhof Langwied sind knapp 100 Feuerwehrleute dabei, einen brennenden Schrotthaufen zu löschen. Anwohner im Münchner Westen können inzwischen ihre Fenster und Türen wieder öffnen.

Ein Großbrand in einem Recyclinghof nahe dem S-Bahnhof Langwied hat am Montag die Feuerwehr schwer beschäftigt. Dort brannte ein großer Berg von Metallschrott. Zahlreiche Einsatzkräfte bekämpften unter schwerem Atemschutz den immer wieder aufflammenden Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Gegen 15.30 Uhr meldete sie, noch immer mit Nachlöscharbeiten beschäftigt zu sein. Anwohner in den Münchner Stadtteilen Aubing, Langwied, Allach, Untermenzing, Obermenzing und Pasing können inzwischen aber ohne Gefahr ihre Fenster und Türen wieder öffnen.

Wie ein Sprecher sagte, war in dem Schrotthaufen "alles mit drin, da war noch nichts sortiert". Dementsprechend habe auch "giftiges Zeug" Feuer gefangen. Messungen hätten aber ergeben, dass keine speziellen giftigen Stoffe freigesetzt worden seien. Da viele Münchner auch aus anderen Stadtteilen "Geruchsbelästigungen" meldeten, schrieb die Feuerwehr am Vormittag auf Twitter: "Außer in der unmittelbaren Umgebung der Rauchwolke" bestehe keine Gefahr für die Gesundheit. Ob Menschen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt, ebenso wie die Höhe des Sachschadens.

Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr um kurz vor drei Uhr morgens in einem Recyclingbetrieb an der Bergsonstraße im Stadtteil Aubing-Lochhausen-Langwied aus - und zwar in einem Haufen gemischten Metallschrotts. Dieser sei etwa 20 mal 20 Meter groß und zehn Meter hoch, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie war nach eigenen Angaben zeitweilig mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort.

Darunter waren auch Kollegen mit einem Bagger, die den brennenden Schrotthaufen auseinanderziehen sollten, um ihn dann Stück für Stück löschen zu können. Auch drei Wasserwerfer waren im Einsatz. Um die Brandursache zu ermitteln, wurde die Polizei eingeschaltet.