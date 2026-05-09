Ein Feuer auf einem Industriegelände in Unterschleißheim nördlich von München hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Müllbunker stehe dort im Freien im Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehreinsatzzentrale. Wegen großer Rauchentwicklung seien „drei, fast vier Löschzüge“ zur Brandstelle ausgerückt. Weiteres sei zu dem Brand noch nicht bekannt, sagte der Sprecher weiter.